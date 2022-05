сегодня



Видео с текстом от HAIL THE HORNS



Группа HAIL THE HORNS, в состав которой входят Marc Rizzo (SOULFLY, CAVALERA CONSPIRACY), Tony Campos (STATIC-X, FEAR FACTORY, SOULFLY) и Christian "Opus" Lawrence (DEAD BY WEDNESDAY, ELLEFSON), опубликовали официальное видео с текстом на песню r "H.T.H.".







