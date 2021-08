6 авг 2021



Вышел сингл HUMBLE PIE



HUMBLE PIE выпустили 7"-сингл с концертным исполнением кавер-версии “I Don’t Need No Doctor”, написанный в 1966 году участником дуэта Ashford & Simpson. Би-сайдом сингла стала кавер-версия композиции James'a Brown'a, "Think".



Side A

"I Don’t Need No Doctor" (Live 1973)



Side B

"Think"







+0 -1



просмотров: 130