Новый сборник HUMBLE PIE



HUMBLE PIE выпустят сборник записей с 1974 по 1976 годы, получивший название "I Need A Star In My Life".



Трек-лист:



Shake

Mona

Lend Us A Quid

Send Me Some Lovin’

She Moves Me Man

Street Rat

Captain Goatcabin’s Balancing Stallions

High And Happy

Be My Baby

It’s All Over

Bluegrass Interval

Don’t Take But A Few Minutes

Louisiana Blues

You’re A Heartbreaker

I Need A Star In My Life

Cocaine

I’ll Find You

18.Lord Let Me Hold Out

Hambone

Signed Sealed





