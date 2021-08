13 авг 2021



Новое видео PORTRAIT



"Curtains (The Dumb Supper)" , новое видео группы PORTRAIT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома At One With None, выходящего третьего сентября на Metal Blade в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- deluxe box set (hardcover box, white vinyl, exclusive 7", back patch, art print, hand-signed photo card - limited to 500 copies)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- gold vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- silver vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- red w/ black dust vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- green vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



“At One With None”

“Curtains (The Dumb Supper)”

“Phantom Fathomer”

“He Who Stands”

“Ashen”

“A Murder Of Crows”

“Shadowless”

“The Gallow’s Crossing”







