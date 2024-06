Новое видео PORTRAIT

сегодня



"Die In My Heart", новое видео группы PORTRAIT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Host, выпущенного 21 июня на Metal Blade Records:



"Hoc Est Corpus Meum" (Intro)

"The Blood Covenant"

"The Sacrament"

"Oneiric Visions"

"One Last Kiss"

"Treachery"

"Sound The Horn"

"Dweller Of The Threshold"

"Die In My Heart"

"Voice Of The Outsider"

"From The Urn"

"The Men Of Renown"

"Sword Of Reason (The Steel Of Revenge)"

"The Passions Of Sophia"







