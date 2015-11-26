Вокалист SOILWORK в DONNA CANNONE

"Nothing To Do", новое видео группы DONNA CANNONE, в состав которой входит вокалист SOILWORK Björn "Speed" Strid, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в начале следующего года.
Состав:
Luca D’Andria — вокал, бас;
Giorgia Carteri — гитара;
Björn "Speed" Strid — гитара;
Tilda Nilke Nordlund — барабаны.
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