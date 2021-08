все новости группы







16 авг 2021 : Вокалист SOILWORK в DONNA CANNONE



"Nothing To Do", новое видео группы DONNA CANNONE, в состав которой входит вокалист SOILWORK Björn "Speed" Strid, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в начале следующего года.



Состав:



Luca D’Andria — вокал, бас;

Giorgia Carteri — гитара;

Björn "Speed" Strid — гитара;

Tilda Nilke Nordlund — барабаны.







