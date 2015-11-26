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Вокалист SOILWORK в DONNA CANNONE



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"Nothing To Do", новое видео группы DONNA CANNONE, в состав которой входит вокалист SOILWORK Björn "Speed" Strid, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего в начале следующего года.

Состав:

Luca D’Andria — вокал, бас;
Giorgia Carteri — гитара;
Björn "Speed" Strid — гитара;
Tilda Nilke Nordlund — барабаны.

DONNA CANNONE Featuring SOILWORK Frontman BJГ–RN



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