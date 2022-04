сегодня



Новое видео DONNA CANNONE



"Is It True" feat. Mia Karlsson (Crucified Barbara) , новое видео группы DONNA CANNONE, в состав которой входят гитарист Bjorn "Speed" Strid (Soilwork, The Nightflight Orchestra), бывшие участницы THUNDERMOTHER Giorgia Cateri и Nilke Nordlund, а также вокалист Luca D’Andria, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего 27 мая на Despotz Records.







+0 -0



просмотров: 118