сегодня



Музыканты TIAMAT и ECLIPSE в KNIGHTS OF THE REALM



"Fields Of Fire", новое видео группы KNIGHTS OF THE REALM, в состав которой входят Sköld (a.k.a. Larry "The Hammer" Shield), Magnus "Megalomangan" Henriksson и Marcus Von Boisman (Mean Machine), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Knights Of The Realm", выходящего на CD, виниле и в цифровом варианте.













+1 -1



просмотров: 466