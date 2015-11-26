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Knights Of The Realm

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Музыканты TIAMAT и ECLIPSE в KNIGHTS OF THE REALM



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"Fields Of Fire", новое видео группы KNIGHTS OF THE REALM, в состав которой входят Sköld (a.k.a. Larry "The Hammer" Shield), Magnus "Megalomangan" Henriksson и Marcus Von Boisman (Mean Machine), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Knights Of The Realm", выходящего на CD, виниле и в цифровом варианте.

TIAMAT And ECLIPSE Members Launch Classic Heavy Metal Band KNIGHTS OF THE REALM





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