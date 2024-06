сегодня



Новое видео KNIGHTS OF THE REALM



Burn, новое видео группы KNIGHTS OF THE REALM, в состав которой входят Sköld (a.k.a. Larry "The Hammer" Shield), Magnus "Megalomangan" Henriksson и Marcus Von Boisman (Mean Machine), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Darker Than Leather. https://knightsoftherealm.se/







+0 -0



просмотров: 67