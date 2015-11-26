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Cap Outrun

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18 авг 2021 : CAP OUTRUN на Frontiers



сегодня



CAP OUTRUN на Frontiers



Frontiers Music Srl сообщили о заключении контракта с группой CAP OUTRUN, выход дебютной пластинки которой намечен на конец этого года.



«Мне очень приятно работать с Frontiers над этим релизом, и я с нетерпением жду, что скажут о нём поклонники лейбла. С тех пор как Mr. Big, одна из моих любимых групп всех времён, выпустила свой альбом "What If", я слежу за потрясающими релизами этого лейбла, и я впечатлён и благодарен за то, что они делают для современной рок-музыкальной сцены. Я очень рад присоединиться к ним с Cap Outrun, и все в группе очень рады этому!» — говорит гитарист Andrée Theander.







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