Новое видео CAP OUTRUN



"Crazy Enough", новое видео группы CAP OUTRUN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "High On Deception", выходящего десятого декабря на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Crazy Enough"

"High On Deception"

"Disaster Mindset"

"In The Shade Of The Masquerade"

"Shadows On The Wall"

"Our Brightest Day"

"My Destination"

"Run Before We Walk"

"As Long As You Believe"

"Dopamine Overflow"







