23 авг 2021



Новый альбом SKELETOON выйдет осенью



SKELETOON выпустят новую работу, получившую название "The 1.21 Gigawatts Club", пятнадцатого октября.



Трек-лист:



01. Intro

02. Holding On

03. Outatime

04. The Pinheads

05. 2204

06. Enchant Me

07. We Don't Need Roads (The Great Scott Madness)

08. Pleasure Paradise (Oh La-La)

09. The 4th Dimensional Legacy

10. Eastwood Ravine

11. Johnny B. Goode (Chuck Berry cover)

12. No Landing Zone (bonus JP edition)





