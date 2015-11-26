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SkeleToon

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Новое видео SKELETOON



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"Enchant Me", новое видео SKELETOON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The 1.21 Gigawatts Club", выход которого состоялся 15 октября на Scarlet Records.

Трек-лист:

01. Intro
02. Holding On
03. Outatime
04. The Pinheads
05. 2204
06. Enchant Me
07. We Don't Need Roads (The Great Scott Madness)
08. Pleasure Paradise (Oh La-La)
09. The 4th Dimensional Legacy
10. Eastwood Ravine
11. Johnny B. Goode (Chuck Berry cover)
12. No Landing Zone (bonus JP edition)




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