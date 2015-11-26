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Новое видео SKELETOON
"Enchant Me", новое видео SKELETOON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The 1.21 Gigawatts Club", выход которого состоялся 15 октября на Scarlet Records.
Трек-лист:
01. Intro
02. Holding On
03. Outatime
04. The Pinheads
05. 2204
06. Enchant Me
07. We Don't Need Roads (The Great Scott Madness)
08. Pleasure Paradise (Oh La-La)
09. The 4th Dimensional Legacy
10. Eastwood Ravine
11. Johnny B. Goode (Chuck Berry cover)
12. No Landing Zone (bonus JP edition)
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