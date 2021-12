сегодня



Новое видео SKELETOON



"Enchant Me", новое видео SKELETOON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The 1.21 Gigawatts Club", выход которого состоялся 15 октября на Scarlet Records.



Трек-лист:



01. Intro

02. Holding On

03. Outatime

04. The Pinheads

05. 2204

06. Enchant Me

07. We Don't Need Roads (The Great Scott Madness)

08. Pleasure Paradise (Oh La-La)

09. The 4th Dimensional Legacy

10. Eastwood Ravine

11. Johnny B. Goode (Chuck Berry cover)

12. No Landing Zone (bonus JP edition)







