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YATRA на Prosthetic Records



Prosthetic Records объявили о подписании контракта с группой YATRA, новый альбом которой уже записан и будет выпущен в конце этого/начале следующего года.



«Мы очень рады сотрудничеству с Prosthetic Records и чрезвычайно довольны новым альбомом, который мы только что записали, он является нашим лучшим альбомом на данный момент, а также важным шагом в эволюции Yatra как группы, которой мы стали, в темноте этого меняющегося мира, в котором мы живём. Оставайтесь с нами! До скорой встречи на концертах!»





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