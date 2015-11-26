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YATRA на Prosthetic Records
Prosthetic Records объявили о подписании контракта с группой YATRA, новый альбом которой уже записан и будет выпущен в конце этого/начале следующего года.
«Мы очень рады сотрудничеству с Prosthetic Records и чрезвычайно довольны новым альбомом, который мы только что записали, он является нашим лучшим альбомом на данный момент, а также важным шагом в эволюции Yatra как группы, которой мы стали, в темноте этого меняющегося мира, в котором мы живём. Оставайтесь с нами! До скорой встречи на концертах!»
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