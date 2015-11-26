Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 104
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 62
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 40
*Концертное видео ULVER 27
*MARC RIZZO: «От SOULFLY я не получил никакой поддержки» 23
[= ||| все новости группы



*

Yatra

*
| - |

|||| сегодня

YATRA на Prosthetic Records



*
zoom
*
* *
Prosthetic Records объявили о подписании контракта с группой YATRA, новый альбом которой уже записан и будет выпущен в конце этого/начале следующего года.

«Мы очень рады сотрудничеству с Prosthetic Records и чрезвычайно довольны новым альбомом, который мы только что записали, он является нашим лучшим альбомом на данный момент, а также важным шагом в эволюции Yatra как группы, которой мы стали, в темноте этого меняющегося мира, в котором мы живём. Оставайтесь с нами! До скорой встречи на концертах!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 192

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом