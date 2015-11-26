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Gräce

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25 авг 2021 : GRÄCE на Frontiers Music Srl



сегодня



GRÄCE на Frontiers Music Srl



Frontiers Music Srl объявили о подписании контракта с группой GRÄCE.



«После более чем 20 лет работы в мире музыки я действительно рад и горжусь тем, что теперь являюсь частью Frontiers Records. Это подарок и награда для меня и моих товарищей по группе, за которую мы очень благодарны. Это очень важный для меня проект. Новое приключение, которое я воспринимаю как нечто свежее и свободное, и которое позволяет мне выразить себя весьма личным образом. После многих лет, проведённых в рамках традиционного металла, мне захотелось перейти к более экспериментальному стилю, к чему-то, объединяющему мелодичный металл и электронные элементы с другими различными оттенками, которые я хочу исследовать», — говорит вокалист Isra Ramos, известный по работе с такими группами как Alquimia и Avalanch,

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