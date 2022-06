Видео с текстом от GRäCE

сегодня



“Fiona”, официальное видео с текстом от группы GRäCE, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Hope", выходящего 10 июня на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



“Atreyu”

“The Nowhere Man”

“Blind Love”

“The Sinner”

“Snow White (At The End Of The World)”

“Evergarden” (feat. Ronnie Romero)

“Fiona”

“Together”

“Atomic Heart”

“Invincible”

"Hope"







