Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 107
*Новая песня IRON MAIDEN 46
*Новая песня EXODUS 33
*Новая песня ANETTE OLZON 30
*Видео с текстом от U.D.O. 27
[= ||| все новости группы



*

Nekromant

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новая песня NEKROMANT



*
zoom
*
* *
“The Woods”, новая песня группы NEKROMANT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Temple Of Haal, выход которого запланирован на третье декабря на Despotz Records.

Трек-лист:

“Sileni”
“The Woods”
“Olórin's Song”
“Nekrolith”
“Vaenier Dreams”
“King Serpent”
“Häckle Klint”
“Temple Of Haal”
“Behind The Veil Of Eyes”

NEKROMANT To Release Temple Of Haal In December; New Track Streaming



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 115

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом