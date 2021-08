все новости группы







25 авг 2021 : Новая песня NEKROMANT



сегодня



Новая песня NEKROMANT



“The Woods”, новая песня группы NEKROMANT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Temple Of Haal, выход которого запланирован на третье декабря на Despotz Records.



Трек-лист:



“Sileni”

“The Woods”

“Olórin's Song”

“Nekrolith”

“Vaenier Dreams”

“King Serpent”

“Häckle Klint”

“Temple Of Haal”

“Behind The Veil Of Eyes”







