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Новое видео NEKROMANT



"Behind The Veil Of Eyes", новое видео группы NEKROMANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Temple Of Haal", выход которого запланирован на третье декабря на Despotz Records.



Трек-лист:



“Sileni”

“The Woods”

“Olórin's Song”

“Nekrolith”

“Vaenier Dreams”

“King Serpent”

“Häckle Klint”

“Temple Of Haal”

“Behind The Veil Of Eyes”

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