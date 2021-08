сегодня



OUTER HEAVEN исполняют DEATH, MORBID ANGEL, REPULSION



"In Tribute...", новый ЕР группы OUTER HEAVEN, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Maggots In Your Coffin" (Repulsion cover)

"Word Of Shit" (The Promised Land) (Morbid Angel cover)

"Junkyard God" (Pig Destroyer cover)

"Drowned In Your Blood" (Mortician cover)

"Secret Face" (Death cover)







