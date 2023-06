сегодня



Видео с текстом от OUTER HEAVEN



OUTER HEAVEN опубликовали официальное видео с текстом на песню “Liquified Mind”. Этот трек взят из нового альбома Infinite Psychic Depths, выход которого намечен на 21 июля.



Трек-лист:



"Soul Remnants"

"Pillars Of Dust"

"Fragmented Suspension"

"Drained Of Life"

"Liquified Mind"

"Unspeakable Aura"

"Rotting Stone / D.M.T."

"Starcrusher"

"Pallasite Chambers"

"Warped Transcendence"

"From Nothingness To Eternity"







