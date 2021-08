сегодня



THEORY OF A DEADMAN отменили концерты



THEORY OF A DEADMAN отменили концерты, намеченные на сентябрь из-за COVID-19.



«С большим чувством сожаления мы объявляем, что не будем выступать с 3 DOORS DOWN в предстоящие выходные, и что мы отменяем все даты нашего сентябрьского тура (за исключением Mobile & Orlando, которые будут перенесены на ноябрь, — пожалуйста, уточняйте информацию на официальном на сайте).



Мы решили, что с нынешним всплеском случаев заболевания COVID, усугубляемым случаями заболевания дельта-вариантом, это правильное решение для обеспечения безопасности наших поклонников и членов команды. Это был нелёгкий выбор для нас, но мы чувствуем, что он правильный.



Владельцы билетов могут получить возмещение в месте покупки. (Относится только к главным концертам). Мы с нетерпением ждём встречи с вами, когда отправимся а тур в октябре с 10 YEARS. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности и следите за здоровьем, и до скорой встречи!»







