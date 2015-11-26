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Theory of a Deadman

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27 авг 2021 : 		 THEORY OF A DEADMAN отменили концерты

13 ноя 2020 : 		 Обновленная версия от THEORY OF A DEADMAN

15 дек 2019 : 		 Новая песня THEORY

26 сен 2019 : 		 Новое видео группы THEORY

5 апр 2018 : 		 Кавер-версия CHRIS ISAAK от THEORY OF A DEADMAN

9 фев 2018 : 		 Новое видео THEORY OF A DEADMAN

16 окт 2017 : 		 Новая песня THEORY OF A DEADMAN

9 сен 2017 : 		 Новое видео THEORY OF A DEADMAN

28 июл 2017 : 		 Новый альбом THEORY OF A DEADMAN выйдет осенью

12 фев 2017 : 		 THEORY OF A DEADMAN исполнили хит STING'a

18 авг 2015 : 		 THEORY OF A DEADMAN хотят найти пострадавших поклонников

14 авг 2015 : 		 На концерте THEORY OF A DEADMAN пострадало несколько человек

15 апр 2015 : 		 Акустический ЕР THEORY OF A DEADMAN выйдет в апреле

27 ноя 2014 : 		 Новое видео THEORY OF A DEADMAN

18 окт 2014 : 		 Новое видео THEORY OF A DEADMAN

8 апр 2014 : 		 Новый альбом THEORY OF A DEADMAN выйдет в июле

30 июн 2012 : 		 Новое видео THEORY OF A DEAD MAN

16 май 2011 : 		 Новая песня THEORY OF A DEAD MAN
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|||| сегодня

THEORY OF A DEADMAN отменили концерты



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THEORY OF A DEADMAN отменили концерты, намеченные на сентябрь из-за COVID-19.

«С большим чувством сожаления мы объявляем, что не будем выступать с 3 DOORS DOWN в предстоящие выходные, и что мы отменяем все даты нашего сентябрьского тура (за исключением Mobile & Orlando, которые будут перенесены на ноябрь, — пожалуйста, уточняйте информацию на официальном на сайте).

Мы решили, что с нынешним всплеском случаев заболевания COVID, усугубляемым случаями заболевания дельта-вариантом, это правильное решение для обеспечения безопасности наших поклонников и членов команды. Это был нелёгкий выбор для нас, но мы чувствуем, что он правильный.

Владельцы билетов могут получить возмещение в месте покупки. (Относится только к главным концертам). Мы с нетерпением ждём встречи с вами, когда отправимся а тур в октябре с 10 YEARS. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности и следите за здоровьем, и до скорой встречи!»

THEORY OF A DEADMAN Cancels Shows Due To COVID-19 Concerns



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Гепард


27 авг 2021, 14:12		План по раскрутке для начинающей группы
1) Придумать название
2) Объявить об отмене концертов

Санчез


27 авг 2021, 14:19		Гепард,
>ГРУППА образовалось в 1999
> ммм начинающая группа класс

CosmicBear


27 авг 2021, 14:32		Так вот ты какая, культура отмены


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