|
|
|
все новости группы
|
сегодня
THEORY OF A DEADMAN отменили концерты
THEORY OF A DEADMAN отменили концерты, намеченные на сентябрь из-за COVID-19.
«С большим чувством сожаления мы объявляем, что не будем выступать с 3 DOORS DOWN в предстоящие выходные, и что мы отменяем все даты нашего сентябрьского тура (за исключением Mobile & Orlando, которые будут перенесены на ноябрь, — пожалуйста, уточняйте информацию на официальном на сайте).
Мы решили, что с нынешним всплеском случаев заболевания COVID, усугубляемым случаями заболевания дельта-вариантом, это правильное решение для обеспечения безопасности наших поклонников и членов команды. Это был нелёгкий выбор для нас, но мы чувствуем, что он правильный.
Владельцы билетов могут получить возмещение в месте покупки. (Относится только к главным концертам). Мы с нетерпением ждём встречи с вами, когда отправимся а тур в октябре с 10 YEARS. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности и следите за здоровьем, и до скорой встречи!»
|
|
Гепард
1) Придумать название
2) Объявить об отмене концертов
Санчез
>ГРУППА образовалось в 1999
> ммм начинающая группа класс
CosmicBear
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).