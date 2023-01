сегодня



Новая песня THEORY OF A DEADMAN



"Ambulance", новая песня группы THEORY OF A DEADMAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dinosaur", выход которого запланирован на 17 марта на Roadrunner.



Трек-лист:



01. Dinosaur

02. Medusa (Stone)

03. Sick

04. Two Of Us (Stuck)

05. Ambulance

06. Sideways

07. Get In Line

08. Head In The Clouds

09. Hearts Too Wild

10. Summer Song







