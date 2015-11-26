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Archgoat

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Обложка и трек-лист нового альбома ARCHGOAT



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ARCHGOAT опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название "Worship The Eternal Darkness" и запланированного к выпуску на 26 ноября.

Трек-лист:

01. Intro
02. Heavens Ablaze
03. Black Womb Gnosis
04. All Christianity Ends
05. In Extremis Nazarene
06. Rats Pray God
07. Empyrean Armageddon
08. Blessed In The Light Of Lucifer
09. Worship The Eternal Darkness
10. Burial Of Creation



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