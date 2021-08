сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома ARCHGOAT



ARCHGOAT опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название "Worship The Eternal Darkness" и запланированного к выпуску на 26 ноября.



Трек-лист:



01. Intro

02. Heavens Ablaze

03. Black Womb Gnosis

04. All Christianity Ends

05. In Extremis Nazarene

06. Rats Pray God

07. Empyrean Armageddon

08. Blessed In The Light Of Lucifer

09. Worship The Eternal Darkness

10. Burial Of Creation





+2 -0



просмотров: 313