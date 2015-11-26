"Black Womb Gnosis", новая песня ARCHGOAT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Worship The Eternal Darkness, выход которого намечен на 26 ноября:
01. Intro
02. Heavens Ablaze
03. Black Womb Gnosis
04. All Christianity Ends
05. In Extremis Nazarene
06. Rats Pray God
07. Empyrean Armageddon
08. Blessed In The Light Of Lucifer
09. Worship The Eternal Darkness
10. Burial Of Creation
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