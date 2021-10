сегодня



Новая песня ARCHGOAT



"Black Womb Gnosis", новая песня ARCHGOAT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Worship The Eternal Darkness, выход которого намечен на 26 ноября:



01. Intro

02. Heavens Ablaze

03. Black Womb Gnosis

04. All Christianity Ends

05. In Extremis Nazarene

06. Rats Pray God

07. Empyrean Armageddon

08. Blessed In The Light Of Lucifer

09. Worship The Eternal Darkness

10. Burial Of Creation http://www.archgoat.com







