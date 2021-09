сегодня



Перемены в BURDEN OF GRIEF



BURDEN OF GRIEF опубликовали следующее сообщение:



«К сожалению, сегодня мы вынуждены сообщить вам, что наш гитарист Joe и наш барабанщик Jan больше не являются частью BURDEN OF GRIEF. Мы приняли это решение коллективно и расстаёмся с ними как лучшие друзья. Всем нам становилось всё более и более ясно, что, к сожалению, ни один из них не может найти время, необходимое для существования группы. Конечно, это решение было нелёгким для всех нас, и в конечном итоге было принято во благо BURDEN OF GRIEF. Мы прекрасно провели время вместе и надеемся, что сможем как можно скорее найти новых участников. После перерыва в концертной деятельности, связанного с COVID в этом и прошлом году, в 2022 году мы хотим выложиться на полную катушку! У нас уже подтверждены первые выступления, кроме того, на Massacre Records мы планируем выпустить новую пластинку».





