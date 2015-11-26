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Burden of Grief

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1 сен 2021 : 		 Перемены в BURDEN OF GRIEF

20 июн 2018 : 		 Новое видео BURDEN OF GRIEF

18 май 2018 : 		 Новое видео BURDEN OF GRIEF

18 июн 2010 : 		 Кавер-версия композиции BLIND GUARDIAN от BURDEN OF GRIEF

21 май 2010 : 		 Дата выхода нового альбома BURDEN OF GRIEF

21 апр 2010 : 		 BURDEN OF GRIEF завершили работу над новым альбомом

21 сен 2009 : 		 На бонус-диске BURDEN OF GRIEF будут гости

28 авг 2009 : 		 BURDEN OF GRIEF отправятся в студию в сентябре

1 июл 2009 : 		 BURDEN OF GRIEF работают над новым материалом

31 дек 2006 : 		 BURDEN OF GRIEF: Четвертый альбом на подходе

28 ноя 2006 : 		 BURDEN OF GRIEF завершили работу над новым альбомом
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Перемены в BURDEN OF GRIEF



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BURDEN OF GRIEF опубликовали следующее сообщение:

«К сожалению, сегодня мы вынуждены сообщить вам, что наш гитарист Joe и наш барабанщик Jan больше не являются частью BURDEN OF GRIEF. Мы приняли это решение коллективно и расстаёмся с ними как лучшие друзья. Всем нам становилось всё более и более ясно, что, к сожалению, ни один из них не может найти время, необходимое для существования группы. Конечно, это решение было нелёгким для всех нас, и в конечном итоге было принято во благо BURDEN OF GRIEF. Мы прекрасно провели время вместе и надеемся, что сможем как можно скорее найти новых участников. После перерыва в концертной деятельности, связанного с COVID в этом и прошлом году, в 2022 году мы хотим выложиться на полную катушку! У нас уже подтверждены первые выступления, кроме того, на Massacre Records мы планируем выпустить новую пластинку».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


1 сен 2021, 12:40		Я сначала хотел быкануть, что, мол, их выкинули за за отказа ставить прививки, оказывается причина другая


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