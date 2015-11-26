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BURDEN OF GRIEF нашли новых участников



BURDEN OF GRIEF опубликовали следующее сообщение:



«После того как пандемия свела деятельность нашей группы практически к нулю за последние полтора года, расставание с двумя участниками группы и перспектива сложного поиска новых подходящих музыкантов значительно омрачили общее настроение. Поэтому мы тем более рады, что сравнительно быстро нашли то, что искали, и можем приветствовать двух абсолютно лучших музыкантов в нашем составе.



Мы немедленно усилились гитаристом Dominik'ом Hellmuth'ом и барабанщиком Manuel'ом Lüke (оба также являются членами Nightbearer). С ними двумя наша мотивация взлетела с 0 до 100, и мы с нетерпением ждём следующего года, чтобы снова выложиться на полную катушку. Первые концерты уже подтверждены, включая знаменитый Rockharz Open Air. Кроме того, мы также начнём работу над новым особенным релизом на нашем давнем лейбле Massacre Records. Так что ждите захватывающего 2022 года!»





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