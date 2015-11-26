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Burden of Grief

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21 окт 2021 : 		 BURDEN OF GRIEF нашли новых участников

1 сен 2021 : 		 Перемены в BURDEN OF GRIEF

20 июн 2018 : 		 Новое видео BURDEN OF GRIEF

18 май 2018 : 		 Новое видео BURDEN OF GRIEF

18 июн 2010 : 		 Кавер-версия композиции BLIND GUARDIAN от BURDEN OF GRIEF

21 май 2010 : 		 Дата выхода нового альбома BURDEN OF GRIEF

21 апр 2010 : 		 BURDEN OF GRIEF завершили работу над новым альбомом

21 сен 2009 : 		 На бонус-диске BURDEN OF GRIEF будут гости

28 авг 2009 : 		 BURDEN OF GRIEF отправятся в студию в сентябре

1 июл 2009 : 		 BURDEN OF GRIEF работают над новым материалом

31 дек 2006 : 		 BURDEN OF GRIEF: Четвертый альбом на подходе

28 ноя 2006 : 		 BURDEN OF GRIEF завершили работу над новым альбомом
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BURDEN OF GRIEF нашли новых участников



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BURDEN OF GRIEF опубликовали следующее сообщение:

«После того как пандемия свела деятельность нашей группы практически к нулю за последние полтора года, расставание с двумя участниками группы и перспектива сложного поиска новых подходящих музыкантов значительно омрачили общее настроение. Поэтому мы тем более рады, что сравнительно быстро нашли то, что искали, и можем приветствовать двух абсолютно лучших музыкантов в нашем составе.

Мы немедленно усилились гитаристом Dominik'ом Hellmuth'ом и барабанщиком Manuel'ом Lüke (оба также являются членами Nightbearer). С ними двумя наша мотивация взлетела с 0 до 100, и мы с нетерпением ждём следующего года, чтобы снова выложиться на полную катушку. Первые концерты уже подтверждены, включая знаменитый Rockharz Open Air. Кроме того, мы также начнём работу над новым особенным релизом на нашем давнем лейбле Massacre Records. Так что ждите захватывающего 2022 года!»



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