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Pinkish Crown

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Новое видео PINKISH CROWN



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"Blooming Back", новое видео PINKISH CROWN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "New Dawn", выход которого намечен на 19 декабря. Это первая студийная работа коллектива за десятилетнюю историю группы, она будет выпущена спустя год после восьмилетней паузы в творческой активности команды.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


6 сен 2021, 09:36		Новый альбом Iron Maiden попизже.


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