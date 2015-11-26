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Negură Bunget

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22 мар 2017 : 		 Умер барабанщик NEGURĂ BUNGET

25 ноя 2016 : 		 Новое видео NEGURĂ BUNGET и THY VEILS

3 окт 2016 : 		 Рассказ об издании альбома NEGURĂ BUNGET

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17 авг 2016 : 		 Новое видео NEGURĂ BUNGET

28 июл 2016 : 		 Новый альбом NEGURĂ BUNGET выйдет осенью

2 сен 2015 : 		 Новое видео NEGURA BUNGET

24 фев 2015 : 		 Новое видео NEGURA BUNGET

7 фев 2015 : 		 Новое видео NEGURA BUNGET

23 янв 2015 : 		 Новая песня NEGURA BUNGET

22 дек 2014 : 		 Новый альбом NEGURA BUNGET выйдет в феврале

10 окт 2014 : 		 NEGURĂ BUNGET завершили запись

20 сен 2013 : 		 Новое видео NEGURA BUNGET

8 апр 2013 : 		 NEGURA BUNGET приступили к работе над новым материалом

17 мар 2012 : 		 Дебютный альбом сайд-проекта барабанщика NEGURA BUNGET

12 янв 2011 : 		 Трейлер нового DVD NEGURA BUNGET

6 янв 2011 : 		 NEGURA BUNGET планирует 'The Transilvanian Trilogy'

13 дек 2010 : 		 NEGURA BUNGET работают над новым ЕР

5 авг 2010 : 		 NEGURA BUNGET - 'Dacia Hiperborean?' "Visual Trip"

22 янв 2010 : 		 Первый трек из переиздания "Maiastru Sfetnic" от NEGURA BUNGET

24 дек 2009 : 		 Трек-лист нового альбома NEGURA BUNGET

16 ноя 2009 : 		 Переиздание NEGURA BUNGET выйдет в феврале

8 окт 2009 : 		 Название нового альбома NEGURA BUNGET

2 сен 2009 : 		 NEGURA BUNGET записали новый трек для сборника
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Новое видео NEGURĂ BUNGET



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"Brad", новое видео группы NEGURă BUNGET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Zău", выходящего 26 ноября в следующих вариантах: 36-страничный CD/DVD-артбук, белый винил в разворотном конверте, чёрный винил в разворотном конверте и диджипак.

Трек-лист:

"Brad"
"Iarba Fiarelor"
"Obrăzar"
"Tinerețe Fără Bătrânețe"
"Toacă Din Cer"

NEGURД‚ BUNGET Reveal Final Album Details;



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