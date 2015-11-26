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Новое видео NEGURĂ BUNGET



"Brad", новое видео группы NEGURă BUNGET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Zău", выходящего 26 ноября в следующих вариантах: 36-страничный CD/DVD-артбук, белый винил в разворотном конверте, чёрный винил в разворотном конверте и диджипак.



Трек-лист:



"Brad"

"Iarba Fiarelor"

"Obrăzar"

"Tinerețe Fără Bătrânețe"

"Toacă Din Cer"

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