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DON AIREY, JENS BECKER на новом треке METALIUM



METALIUM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Never Surrender", записанную в составе: Henning Basse (вокал), Matthias Lange (гитара), Chris Caffery (гитара), Tolo Grimalt (гитара) и Michael Ehré (барабаны) в память о погибшем басисте Ларсе Ранценбергере. Клавишные партии записал Don Airey (Deep Purple), а партии баса — JENS BECKER из GRAVE DIGGER.

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