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Metalium

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2 сен 2021 : 		 DON AIREY, JENS BECKER на новом треке METALIUM

19 апр 2021 : 		 Погиб басист METALIUM

14 сен 2010 : 		 METALIUM прекращает существование

21 сен 2009 : 		 Обложка нового альбома METALIUM

2 июл 2009 : 		 Новая песня METALIUM

16 июн 2009 : 		 METALIUM завершили работу над альбомом

12 янв 2008 : 		 Детали нового альбома METALIUM

27 дек 2006 : 		 Обнародована обложка нового альбома METALIUM

21 ноя 2006 : 		 METALIUM : треклист нового альбома

19 сен 2006 : 		 METALIUM о своем новом альбоме

18 сен 2006 : 		 METALIUM: Предварительный трек-лист "Chapter VI"

29 апр 2006 : 		 METALIUM: Подробности о DVD "Metalian Attack - Part 2"

3 апр 2006 : 		 Обложка нового DVD METALIUM доступна в сети

25 сен 2005 : 		 METALIUM сняли шоу в Германии для грядущего DVD

6 июл 2002 : 		 Новая бас-гитара Ларса Ратца
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DON AIREY, JENS BECKER на новом треке METALIUM



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METALIUM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Never Surrender", записанную в составе: Henning Basse (вокал), Matthias Lange (гитара), Chris Caffery (гитара), Tolo Grimalt (гитара) и Michael Ehré (барабаны) в память о погибшем басисте Ларсе Ранценбергере. Клавишные партии записал Don Airey (Deep Purple), а партии баса — JENS BECKER из GRAVE DIGGER.

METALIUM - Surviving Members Pay Tribute To Late Bassist / Founder LARS RATZ With



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


2 сен 2021, 14:13		закопайте стюардессу


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