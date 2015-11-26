DON AIREY, JENS BECKER на новом треке METALIUM

METALIUM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Never Surrender", записанную в составе: Henning Basse (вокал), Matthias Lange (гитара), Chris Caffery (гитара), Tolo Grimalt (гитара) и Michael Ehré (барабаны) в память о погибшем басисте Ларсе Ранценбергере. Клавишные партии записал Don Airey (Deep Purple), а партии баса — JENS BECKER из GRAVE DIGGER.
hansi_hrb
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