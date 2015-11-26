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Airforce

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Концертное видео AIRFORCE



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AIRFORCE опубликовали концертное видео на композицию "Heroes”. Этот трек взят из нового релиза Live Locked N' Loaded In Poland Lublin Radio, выход которого намечен на 24 сентября на ROAR! Rock Of Angels Records.

Трек-лист:

"Fight"
"Life Turns To Dust"
"Fine Line"
"The Reaper"
"Heroes"
"Wargames"
"Son Of The Damned"
"Band Of Brothers"
"Lost Forever"
"Why Has It Come To This"
"Finest Hour"
"Sniper"

AIRFORCE Featuring Former IRON MAIDEN Drummer DOUG SAMPSON Present Official Live Video For "Heroes" Single



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