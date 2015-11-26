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AIRFORCE перезапишут песню в помощь PAUL DI'ANNO



В рамках недавнего интервью Chop Pitman, гитарист группы AIRFORCE, в состав которой входит бывший барабанщик IRON MAIDEN Doug Sampson, сказал, что коллектив планирует перезаписать композицию "Strange World" для нового альбома, а также выпустить эту версию в качестве сингла и направить вырученные средства на операцию PAUL'а DI'ANNO:



«Перезаписанная версия "Strange World" войдёт в новый альбом AIRFORCE. Мы также пытаемся переиздать её как сингл, чтобы помочь PAUL'у DI'ANNO с операцией. Было бы здорово, если бы мы смогли получить разрешение от Steve'a Harris'a, чтобы он сказал, что поддерживает релиз этого трека. Всё, что мы можем сделать, мы сделаем. Мы будем играть для Paul'a бесплатно, просто чтобы поднять ему настроение. Мы собираемся потратить время и убедиться, что всё сделано правильно. Первое, что я сделал, это позвонил Steve'y и сказал ему, что я делаю версию "Strange World", — это трек, который IRON MAIDEN больше не исполняют, он ассоциируется у людей с PAUL'ом DI'ANNO. И он сказал: "Да-да, отлично. Я сказал, что сделаю версию и пришлю её вам. Послушайте её и дайте мне знать, что вы думаете, и Steve'y она понравилась, что хорошо". Dave Sullivan (гитарист Iron Maiden 1975–76) хочет принять участие, он позвонил мне и был очень рад этой идее, а затем подключился Terry Rance (гитарист Iron Maiden 1975–76). Так что мы планируем, что в записи примут участие Doug Sampson, Dave Sullivan, Terry Rance и Paul (Di'Anno), это важная задумка. Это другая версия трека, совсем не похожая на оригинал, и более современная».

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