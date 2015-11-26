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Velvet Chains

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1 сен 2021 : Новое видео VELVET CHAINS



сегодня



Новое видео VELVET CHAINS



"Tattooed", новое видео группы VELVET CHAINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Icarus, выходящего 24 сентября:



"Before We Shine"

"Burning City"

"Tattooed"

"Pass The Disease"

"Wasted"

"Strangelove"

"Flexing"

"Sex Slave"

"Teenage Stoner"

"Gone"

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