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Новое видео VELVET CHAINS
"Tattooed", новое видео группы VELVET CHAINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Icarus, выходящего 24 сентября:
"Before We Shine"
"Burning City"
"Tattooed"
"Pass The Disease"
"Wasted"
"Strangelove"
"Flexing"
"Sex Slave"
"Teenage Stoner"
"Gone"
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