Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую пор... 57
*Новая песня IRON MAIDEN 47
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 45
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 36
*Новая песня EXODUS 33
[= ||| все новости группы



*

Velvet Chains

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео VELVET CHAINS



*
zoom
*
* *
"Tattooed", новое видео группы VELVET CHAINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Icarus, выходящего 24 сентября:

"Before We Shine"
"Burning City"
"Tattooed"
"Pass The Disease"
"Wasted"
"Strangelove"
"Flexing"
"Sex Slave"
"Teenage Stoner"
"Gone"

VELVET CHAINS To Release Icarus Album In September; "Tattooed" Video And "Strangelove" Single Streaming



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 90

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом