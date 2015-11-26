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Velvet Chains

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Видео с текстом от VELVET CHAINS



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"Pass The Disease", новое видео с текстом от группы VELVET CHAINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Icarus", выходящего 24 сентября.

Трек-лист:

"Before We Shine"
"Burning City"
"Tattooed"
"Pass The Disease"
"Wasted"
"Strangelove"
"Flexing"
"Sex Slave"
"Teenage Stoner"
"Gone"

VELVET CHAINS Launch Debut Album, Icarus;



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