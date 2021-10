сегодня



Видео с текстом от VELVET CHAINS



"Pass The Disease", новое видео с текстом от группы VELVET CHAINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Icarus", выходящего 24 сентября.



Трек-лист:



"Before We Shine"

"Burning City"

"Tattooed"

"Pass The Disease"

"Wasted"

"Strangelove"

"Flexing"

"Sex Slave"

"Teenage Stoner"

"Gone"







