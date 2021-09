сегодня



Новое видео WAYWARD SONS



"Even Up the Score", новое видео группы WAYWARD SONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Even Up the Score", выходящего восьмого октября на Frontiers Records Srl.



Трек-лист:



“Even Up The Score”

“Big Day”

“Sign Of The Times”

“Bloody Typical”

“Faith In Fools”

“Fake”

“Downfall”

“Tip Of My Tongue”

“Looking For A Reason”

“Land Of The Blind”

“They Know”







