Новое видео WAYWARD SONS



"Can't Take It Anymore", новое видео группы WAYWARD SONS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Score Settled", выходящего 17 июня.



Трек-лист:



"Beaten To The Punch"

"Can’t Take It Anymore"

"Real Go-Getta"

"Standby Heart" (previously available on vinyl only, "Don't Wanna Go" 12" Picture Disc)

"Radio Denial" (previously available on vinyl only, "Don't Wanna Go" 12" Picture Disc)

"Totally Screwed" (previously available on vinyl only, "Totally Screwed" 7" Flex-Disc)

"Backslide" (Live In the Studio) (live version of Japan Bonus Track for "Ghosts Of Yet To Come")







