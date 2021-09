сегодня



Новое видео MARY'S BLOOD



Starlight, новое видео группы MARY'S BLOOD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Mary’s Blood", выход которого намечен на 29 сентября.



Трек-лист:



1. Last Daybreak

2. Without A Crown

3. Blow Up Your Fire

4. Joker

5. Be Myself

6. Umbrella

7. ignite

8. Hunger

9. Let Me Out

10. Mad Lady

11. Starlight







