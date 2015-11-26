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MARY'S BLOOD берут паузу



Группа MARY'S BLOOD приостановит свою деятельность на неопределённый срок с 9 апреля следующего года.



В серии сообщений на сайте группы квартет извинился за внезапность объявления. Для вокалистки EYE и барабанщицы MARI, в частности, это событие положит конец 13 годам почти непрерывной деятельности. С 2009 года они выпустили шесть полноформатных альбомов, три мини-альбома и коллекцию каверов Anison.





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