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Mary's Blood

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MARY'S BLOOD берут паузу



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Группа MARY'S BLOOD приостановит свою деятельность на неопределённый срок с 9 апреля следующего года.

В серии сообщений на сайте группы квартет извинился за внезапность объявления. Для вокалистки EYE и барабанщицы MARI, в частности, это событие положит конец 13 годам почти непрерывной деятельности. С 2009 года они выпустили шесть полноформатных альбомов, три мини-альбома и коллекцию каверов Anison.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

klim


22 дек 2021, 14:50		Да что ж такое. Сначала Lovebites, теперь эти
Неужели бум японских девочковых групп кончается


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