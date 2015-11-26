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Ültra Raptör

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Видео с текстом от ÜLTRA RAPTÖR



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ÜLTRA RAPTÖR опубликовали официальное видео с текстом на песню "Gale Runner", которая взята из выходящего девятого ноября на Fighter Records альбома Tyrants:

“Missile (Metal Warrior)”
“Cybörg-Rex”
“Take Me Back”
“An Offering To The Tyrant”
“Nightslasher”
“Gale Runner”
“The Quest For Relics”
“Winds Of Vengeance”
“Caustic Shower”
“SpaceFighter (442 AlphaClass Pegasus SubC35.2)”

CanadaвЂ™s ГњLTRA RAPTГ–R Launch вЂњGale RunnerвЂќ Lyric Video



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