Видео с текстом от ÜLTRA RAPTÖR

ÜLTRA RAPTÖR опубликовали официальное видео с текстом на песню "Gale Runner", которая взята из выходящего девятого ноября на Fighter Records альбома Tyrants:
“Missile (Metal Warrior)”
“Cybörg-Rex”
“Take Me Back”
“An Offering To The Tyrant”
“Nightslasher”
“Gale Runner”
“The Quest For Relics”
“Winds Of Vengeance”
“Caustic Shower”
“SpaceFighter (442 AlphaClass Pegasus SubC35.2)”
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