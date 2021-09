сегодня



Видео с текстом от ÜLTRA RAPTÖR



ÜLTRA RAPTÖR опубликовали официальное видео с текстом на песню "Gale Runner", которая взята из выходящего девятого ноября на Fighter Records альбома Tyrants:



“Missile (Metal Warrior)”

“Cybörg-Rex”

“Take Me Back”

“An Offering To The Tyrant”

“Nightslasher”

“Gale Runner”

“The Quest For Relics”

“Winds Of Vengeance”

“Caustic Shower”

“SpaceFighter (442 AlphaClass Pegasus SubC35.2)”







