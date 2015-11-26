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Новое видео ÜLTRA RAPTÖR



ÜLTRA RAPTÖR опубликовали видео к песне "Caustic Shower", которая взята из выходящего девятого ноября на Fighter Records альбома "Tyrants".



Трек-лист:



“Missile (Metal Warrior)”

“Cybörg-Rex”

“Take Me Back”

“An Offering To The Tyrant”

“Nightslasher”

“Gale Runner”

“The Quest For Relics”

“Winds Of Vengeance”

“Caustic Shower”

“SpaceFighter (442 AlphaClass Pegasus SubC35.2)”

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