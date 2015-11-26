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Ültra Raptör

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Новое видео ÜLTRA RAPTÖR



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ÜLTRA RAPTÖR опубликовали видео к песне "Caustic Shower", которая взята из выходящего девятого ноября на Fighter Records альбома "Tyrants".

Трек-лист:

“Missile (Metal Warrior)”
“Cybörg-Rex”
“Take Me Back”
“An Offering To The Tyrant”
“Nightslasher”
“Gale Runner”
“The Quest For Relics”
“Winds Of Vengeance”
“Caustic Shower”
“SpaceFighter (442 AlphaClass Pegasus SubC35.2)”

CanadaвЂ™s ГњLTRA RAPTГ–R Launch вЂњCaustic ShowerвЂќ Visualizer



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