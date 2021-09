сегодня



Вокалист PENNYWISE выпустил сингл



Jim Lindberg представил сольный акустический сингл "The Palm Of Your Hand", продюсером которого является Ted Hutt (THE GASLIGHT ANTHEM, LUCERO, FLOGGING MOLLY). В записи материала принимали участие David Hidalgo Jr. (SOCIAL DISTORTION), Joe Gittleman (THE MIGHTY, MIGHTY BOSSTONES, AVOID ONE THING) и Marc Orrell (DROPKICK MURPHYS, THE WALKER ROADERS).













+0 -0



просмотров: 130