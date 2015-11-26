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Pennywise

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Вокалист PENNYWISE выпустил сингл



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Jim Lindberg представил сольный акустический сингл "The Palm Of Your Hand", продюсером которого является Ted Hutt (THE GASLIGHT ANTHEM, LUCERO, FLOGGING MOLLY). В записи материала принимали участие David Hidalgo Jr. (SOCIAL DISTORTION), Joe Gittleman (THE MIGHTY, MIGHTY BOSSTONES, AVOID ONE THING) и Marc Orrell (DROPKICK MURPHYS, THE WALKER ROADERS).

PENNYWISE's JIM LINDBERG Drops Solo Single 'The Palm Of Your Hand'





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