Вокалист PENNYWISE выпустит альбом

Jim Lindberg выпустит сольную работу, получившую название "Songs From The Elkhorn Trail", 19 ноября в цифровом варианте и шестого мая на физическом носителе на Epitaph. За сведение отвечал Tedd Hutt (GASLIGHT ANTHEM, LUCERO, DROPKICK MURPHY'S), в записи принимали участие David Hidalgo Jr. (SOCIAL DISTORTION) на ударных, Joe Gittleman (THE MIGHTY, MIGHTY BOSSTONES, AVOID ONE THING) на басу и Marc Orrell (DROPKICK MURPHYS, THE WALKER ROADERS) на гитаре.
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