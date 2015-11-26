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Pennywise

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Вокалист PENNYWISE выпустит альбом



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Jim Lindberg выпустит сольную работу, получившую название "Songs From The Elkhorn Trail", 19 ноября в цифровом варианте и шестого мая на физическом носителе на Epitaph. За сведение отвечал Tedd Hutt (GASLIGHT ANTHEM, LUCERO, DROPKICK MURPHY'S), в записи принимали участие David Hidalgo Jr. (SOCIAL DISTORTION) на ударных, Joe Gittleman (THE MIGHTY, MIGHTY BOSSTONES, AVOID ONE THING) на басу и Marc Orrell (DROPKICK MURPHYS, THE WALKER ROADERS) на гитаре.

Трек-лист:

01. The Palm Of Your Hand

02. I Feel Like The Sun

03. You're Not Alone

04. Hello Again

05. Don't Lay Me Down

06. Not One Of Them

07. Blood On Your Hands

08. Good Enough

09. It's Only

10. The Basement

11. On Fire

12. Long Way To Go

PENNYWISE








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