Вокалист PENNYWISE выпустит альбом



Jim Lindberg выпустит сольную работу, получившую название "Songs From The Elkhorn Trail", 19 ноября в цифровом варианте и шестого мая на физическом носителе на Epitaph. За сведение отвечал Tedd Hutt (GASLIGHT ANTHEM, LUCERO, DROPKICK MURPHY'S), в записи принимали участие David Hidalgo Jr. (SOCIAL DISTORTION) на ударных, Joe Gittleman (THE MIGHTY, MIGHTY BOSSTONES, AVOID ONE THING) на басу и Marc Orrell (DROPKICK MURPHYS, THE WALKER ROADERS) на гитаре.



Трек-лист:



01. The Palm Of Your Hand



02. I Feel Like The Sun



03. You're Not Alone



04. Hello Again



05. Don't Lay Me Down



06. Not One Of Them



07. Blood On Your Hands



08. Good Enough



09. It's Only



10. The Basement



11. On Fire



12. Long Way To Go



















