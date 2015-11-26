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Новое видео JACK FROST BROTHERS IN ARMS
"Bitch Is Crazy", новое видео группы JACK FROST BROTHERS IN ARMS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего 27 сентября.
Трек-лист:
"Bitch Is Crazy"
"Last To Know"
"The City Never Sleeps"
"Feel The Love"
"Make You Mine"
"The Ties That Bind"
"Long Way From Love"
"My Heart Knows"
"Wasting Light"
"Voices Are Calling
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Snowblind
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