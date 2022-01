сегодня



Новое видео JACK FROST BROTHERS IN ARMS



“Make You Mine”, новое видео группы JACK FROST BROTHERS IN ARMS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Brothers In Arms".



Трек-лист:



"Bitch Is Crazy"

"Last To Know"

"The City Never Sleeps"

"Feel The Love"

"Make You Mine"

"The Ties That Bind"

"Long Way From Love"

"My Heart Knows"

"Wasting Light"

"Voices Are Calling"







