сегодня



TIM "RIPPER" OWENS на новом треке



BARRY KUZAY опубликовал официальное видео с текстом на песню с участием TIM "RIPPER" OWENS "Wyatt's Torch", которая вошла в новый студийный альбом "The Movers Of The World". В записи материала помимо Barry принимали участие Matt Thompson (King Diamond), Ben Kuzay (ex-Monstrosity) и гости Tim “Ripper” Owens (ex-Judas Priest, KK’s Priest), Shredlord и Joe Stump (Alcatrazz, Holyhell).



Трек-лист:



"Overture 2021"

"The Movers Of The World"

"Alone In The Mountains"

"The Virtues Of Greed"

"The Pirate"

"The Twentieth Century Motor Company"

"Who Is John Galt?"

"Enigmatic Engine"

"Wyatt’s Torch"

"Superspreader" (Bonus Track)







+0 -0



просмотров: 101