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Pretty Boy Floyd

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Гитарист PRETTY BOY FLOYD — о делах прошлого и будущего



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Kristy Majors рассказал о нынешних планах PRETTY BOY FLOYD:

«На подходе несколько концертов. К сожалению, COVID накладывает отпечаток на некоторые шоу и фестивали. Особенно на зарубежные. Нам пришлось отменить Австралию и перенести некоторые другие мероприятия. Я закончил новый альбом Pretty Boy. Музыка уже давно готова. Планировалось, что Steve (Summers) приедет и займётся вокалом, но потом возникли COVID. Мы думали, что всё пройдёт быстро, и мы подождём, но этого не случилось. Надеюсь, мы сможем закончить его в этом году и выпустить в следующем году на Frontiers. Он немного тяжелее, чем последний альбом "Public Enemies" (2017 года). В нём всё тот же саунд Pretty Boy Floyd и хуки. Новый альбом немного более грубый, и в нём всё звучит более откровенно.

Я с нетерпением жду возможности выпустить его, потому что, возможно, это будет последний альбом Pretty Boy Floyd, который мы когда-либо сделали. Мне становится трудно писать тексты для Pretty Boy Floyd. Это было легче, когда мне было 20 лет, а не 50. Когда мы писали эти песни, я никогда не думал, что мне будет 50 долбаных лет, когда я буду петь "When I was walking out of class the other day at school". Или "Your Mama Won't Know" или "Only The Young". Сейчас просто смешно исполнять эти долбаные песни. Все в зале уже старые! Но эй, если KISS всё ещё могут это делать, то и мы сможем».

Он вспомнил "Leather Boyz With Electric Toyz" спустя 30 лет

«Это просто безумие; время летит так быстро. Мне трудно оценить его популярность сегодня. За границей появилось новое поколение, которое ходит на шоу. В США не так много. Альбом — как культовая классика, как плохой фильм класса В — когда он выходит на экраны, вы должны его посмотреть. Именно так я его и воспринимаю. Мы были андеграундной, андердог-группой, появившейся на последней волне. У альбома определённо уникальное звучание с запоминающимися песнями».

PRETTY BOY FLOYD Guitarist KRISTY MAJORS Looks Back On Leather Boyz With Electric Toyz Debut Album - В 



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