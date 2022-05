сегодня



Новая версия песни PRETTY BOY FLOYD



PRETTY BOY FLOYD выпустили лимитированный сингл, в который вошла версия композиции “Rock And Roll (Is Gonna Set The Night On Fire)”, ставшая темой седьмого эпизода сериала Peacemaker.



Трек-лист:



Side A

"Rock & Roll (Is Gonna Set The Night On Fire)"



Side B

"Leather Boyz With Electric Toyz"







