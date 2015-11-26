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Новое видео UNTAMED LAND



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"A Nameless Shape", новое видео группы UNTAMED LAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Like Creatures Seeking Their Own Forms", выходящего восьмого октября на Napalm Records.

Трек-лист:

"Once Upon A Time In The Kenoma"
"A Nameless Shape"
"Clothed In Smoke"
"The Heavenly Coil"
"Achamōth"

UNTAMED LAND - Old Western-Inspired Atmospheric Metal Project Reveals Music Video For New Single



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