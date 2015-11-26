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Новое видео UNTAMED LAND
"A Nameless Shape", новое видео группы UNTAMED LAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Like Creatures Seeking Their Own Forms", выходящего восьмого октября на Napalm Records.
Трек-лист:
"Once Upon A Time In The Kenoma"
"A Nameless Shape"
"Clothed In Smoke"
"The Heavenly Coil"
"Achamōth"
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