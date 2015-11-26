Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 85
*Новая песня GHOST 84
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новое видео KK'S PRIEST 38
*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 24
[= ||| все новости группы



*

Untamed Land

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео UNTAMED LAND



*
zoom
*
* *
“The Heavenly Coil”, новое видео группы UNTAMED LAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Like Creatures Seeking Their Own Forms", выходящего восьмого октября на Napalm Records.

Трек-лист:

"Once Upon A Time In The Kenoma"
"A Nameless Shape"
"Clothed In Smoke"
"The Heavenly Coil"
"Achamōth"

UNTAMED LAND - Old Western-Inspired Atmospheric Metal Project Reveals Cinematic Third Single "The Heavenly Coil"; Lyric Video



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 83

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом