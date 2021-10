сегодня



Новое видео UNTAMED LAND



“The Heavenly Coil”, новое видео группы UNTAMED LAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Like Creatures Seeking Their Own Forms", выходящего восьмого октября на Napalm Records.



Трек-лист:



"Once Upon A Time In The Kenoma"

"A Nameless Shape"

"Clothed In Smoke"

"The Heavenly Coil"

"Achamōth"







