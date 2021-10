сегодня



TAYLOR HAWKINS, DAVE NAVARRO и CHRIS CHANEY в NHC



"Feed The Cruel" и "Better Move On", две новые песни группы NHC, в состав которой входят барабанщик FOO FIGHTERS Taylor Hawkins, а также участники JANE's ADDICTION Dave Navarro и Chris Chaney, доступны для прослушивания ниже.



















