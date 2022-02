8 фев 2022



Новый ЕР NHC доступен для прослушивания



Группа NHC, в состав которой входят барабанщик FOO FIGHTERS Taylor Hawkins, а также участники JANE's ADDICTION Dave Navarro и Chris Chaney, выпустила дебютный ЕР "Intakes & Outtakes", доступный для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. One And The Same



02. I Could Be Someone Else



03. Something About You



04. Fearless































+0 -1



просмотров: 113